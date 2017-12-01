Одессит разбил автомобиль соседа

Наряд реагирования получил сообщение о том, что по улице Новосельского нетрезвый мужчина крушит автомобиль.

Прибыв на место вызова, правоохранители увидели у разбитого автомобиля мужчину с металлической трубой в руках, его задержали. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

61-летний одессит был доставлен в Портофранковского отделение полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.