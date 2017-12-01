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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одессе орудуют мошенники

Категория: Новости

В Одессе орудуют мошенники

В Одессе орудуют мошенники. Они обманным путем выудили 1000 гривен у 90-летних пенсионеров за «чудо-фильтр по акции».

Об этом случае сообщил в Facebook Олег Стопчатый. К его пожилым родителям пришли неизвестные и предложили установить водоочистительный фильтр. Люди успели заплатить 1000 гривен.

Олег Стопчатый -"Пришли к родителям два урода (напомню им за 90) и предложили «акцию» — за 1000 гривен поставить чудо-фильтр, а потом подсунули договор, где еще надо доплатить 2910 гривен. Твари конченные, ничего, земля круглая… На фото ФИО директора."

«Продает» чудо-фильтры пенсионерам ФОП Рудницкий В.Н, зарегистрированный на Большой Арнаутской, 2-Б, в офисе 304. 



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