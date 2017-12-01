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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесский аэропорт планируют запустить прямые рейсы в Берлин, Франкфурт и Милан

Категория: Новости

"Международные авиалинии Украины" запросили в одесском аэропорту слоты для запуска прямых рейсов в Берлин, Франкфурт и Милан (Бергамо) летом 2018 года.

Как рассказали порталу в отделе аэропорта по связам с общественностью, исходя из запрошенных слотов, полеты по всем трем направлениям планируют начать в июне-июле следующего года. Частота каждого рейса составит два раза в неделю.

В самой авиакомпании, комментируя данную информацию, отметили, что эти планы предварительные, поскольку переговоры с воздушной гаванью продолжаются.

"МАУ действительно рассматривает возможность открытия новых направлений из регионов, однако переговоры с одесским аэропортом пока еще не завершены", - ответили представители авиаперевозчика.



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