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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Одесские патрульные сегодня ночью задержали нетрезвого водителя

Категория: Новости

Одесские патрульные сегодня ночью задержали нетрезвого водителя

Одесские патрульные сегодня ночью задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Так, около трёх часов ночи на улице Большой Арнаутской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который двигался с нарушением правил.

Водитель проигнорировал требования патрульных об остановки, увеличив при этом скорость движения. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз проехал перекрестки на красный свет, создавая при этом аварийные ситуации.

На улице Михаила Грушевского мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Нарушителем оказался 26-летний парень с признаками наркотического опьянения. Патрульные также установили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как не получал водительского удостоверения.

 



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