Одесские патрульные сегодня ночью задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Так, около трёх часов ночи на улице Большой Арнаутской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который двигался с нарушением правил.
Водитель проигнорировал требования патрульных об остановки, увеличив при этом скорость движения. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз проехал перекрестки на красный свет, создавая при этом аварийные ситуации.
На улице Михаила Грушевского мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
Нарушителем оказался 26-летний парень с признаками наркотического опьянения. Патрульные также установили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как не получал водительского удостоверения.