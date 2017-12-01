Одесские патрульные сегодня ночью задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Так, около трёх часов ночи на улице Большой Арнаутской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который двигался с нарушением правил.

Водитель проигнорировал требования патрульных об остановки, увеличив при этом скорость движения. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз проехал перекрестки на красный свет, создавая при этом аварийные ситуации.

На улице Михаила Грушевского мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Нарушителем оказался 26-летний парень с признаками наркотического опьянения. Патрульные также установили, что мужчина не имел права садиться за руль, так как не получал водительского удостоверения.