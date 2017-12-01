 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Автономную систему освещения пешеходного перехода с датчиком движения установят в Одессе

Категория: Новости

Автономную систему освещения пешеходного перехода с датчиком движения установят в Одессе на ряде пешеходных переходов.

Данный проект победил в  отборе и будет профинансирован Общественным бюджетом. Власти потратят 2 млн 700 тысяч гривен на умную систему обеспечения безопасности пешеходов в темное время суток.

Водители за десятки метров могут идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения, а светодиодный фонарь хорошо освещает проезжую часть как для водителей, так и для пешеходов, что особенно актуально на неосвещенных участках дорог.

Как сообщили инициаторы идеи, применение датчика движения позволяет включать освещение и режим индикации светофора только при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода. Благодаря такому подходу исключается эффект привыкания водителя к постоянно мигающему светофору и существенно повышается бдительность водителя при активации системы.

Системы освещения переходов появятся в 2018 году около школы №38 (Фонтанскаядорога, 7), школы №81 (Фонтанскаядорога,26), на 6 ст.Большого Фонтана  и на углу ул.Петрашевского и Фонтанскойдороги.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 