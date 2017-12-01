Автономную систему освещения пешеходного перехода с датчиком движения установят в Одессе на ряде пешеходных переходов.

Данный проект победил в отборе и будет профинансирован Общественным бюджетом. Власти потратят 2 млн 700 тысяч гривен на умную систему обеспечения безопасности пешеходов в темное время суток.

Водители за десятки метров могут идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения, а светодиодный фонарь хорошо освещает проезжую часть как для водителей, так и для пешеходов, что особенно актуально на неосвещенных участках дорог.

Как сообщили инициаторы идеи, применение датчика движения позволяет включать освещение и режим индикации светофора только при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода. Благодаря такому подходу исключается эффект привыкания водителя к постоянно мигающему светофору и существенно повышается бдительность водителя при активации системы.

Системы освещения переходов появятся в 2018 году около школы №38 (Фонтанскаядорога, 7), школы №81 (Фонтанскаядорога,26), на 6 ст.Большого Фонтана и на углу ул.Петрашевского и Фонтанскойдороги.