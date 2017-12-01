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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Жители прилегающих домов перекрыли движение по одной из наиболее насыщенных магистралей города

Категория: Новости


Жители прилегающих домов перекрыли движение по одной из наиболее насыщенных магистралей города

Сегодня днем жители двух пятиэтажных домов по улице Кирпичнозаводстой перекрыли движение по улице водопроводной.

Они беспрерывно ходят по переходу, не давая возможности проезда транспорту.

А акции участвуют даже дети. По всей вероятности, родители взяли их с собой как для «массовки», так и для недопущения каких-либо силовых действий правоохранителей по освобождению проезжей части дороги.

По информации Патрульной полиции, в настоящее время приходится отвод транспорта на другие улицы, однако в результате акции уже возник серьезный затор.

Отметим, что таким образом жители протестуют против отключения в их домах воды и тепла.

 



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