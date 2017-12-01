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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В известном развлекательном центре серьезную травмы получила девятилетняя девочка

Категория: Новости


В известном развлекательном центре серьезную травмы получила девятилетняя девочка

ЧП произошло накануне в известном развлекательном центре Одессы «Скай-парке, расположенном на Люстдорфской дороге.

Там во время прыжков на батуте девочка упала и получила серьезную травму спины. По имеющейся информацию, ей диагностирован закрытый перелом позвоночника.

По информации ГУНП, по факту случившегося возбуждено уголовное производство  по статье 367 УК Украины (служебная халатность).

Отметим, что по имеющимся данным, сотрудники центра своей вины в случившемся не признают.

 



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