Еще один сирота встретит Новый Год в новом доме

Девятнадцатилетний сирота, проживающий в Измаильском районе получил новое жилье. В селе Суворово 19-тилетний Александр Смоков получил от администрации дом. Да еще и с приусадебным участком.

По словам представителя местной администрации, дом был приобретен на основе софинасирования из бюджетов разных уровней.

Напомним, что еще осенью губернатор Максим Степанов пообещал, что до нового года не менее ста детей-сирот, достигших совершеннолетия, получат жилье.

На эти цели регион получил субвенцию на сумму тридцать шесть миллионов гривен.