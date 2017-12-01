Новая «доза» калифорнийского угля поступила в порт Черноморска

Почти шестьдесят тысяч тонн угля доставил в черноморский порт балкер из США.

По предварительным расчетам портовиков, на разгрузку понадобиться четверо суток.

Сразу по окончании перевалки уголь будет направлен на электростанции Украины.

Напомним, что отказавшись покупать антрацитовый уголь на Донбассе и в России, украинское руководство заключило договора о поставках «черного золота» из США и ЮАР.

Несмотря на то, это обходится Украине значительно дороже.

Как ранее прокомментировал эту ситуацию министр инфраструктуры Владимир Омелян. «…это тоже плата за независимость!»

Вот только платить приходится не самому министру и его коллегам по нынешнему руководству Украины, а всему населению страны.