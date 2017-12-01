Предвыборная программа Геннадия Труханова может стать примером для других

Как сообщили представители регионального отделения Комитета Избирателей Украины, программа одесского мэра состоит из тридцати семи пунктов, из которых только три можно отнести к категории т.н. «заведомо невыполнимых». Т.е. к таким, выполнение которых выходит за рамки полномочий городского головы. Это намного меньше, что в программах большинства украинских политиков.

Более того, скажем, обещание «принять меры к снижению финансовой нагрузки на малообеспеченные семьи путем упрощения процедуры оформления субсидий» действительно выходит за рамки полномочий органов местного самоуправления.

Однако увеличение числа сотрудников, решающих эти вопросы с населением и обеспечение наиболее удобного временного режима предоставления этих услуг вполне во власти муниципалитета.

Кроме того, как сообщили эксперты Комитета избирателей, программа одесского мэра охватывает семь из десяти возможных направлений городской политики –ЖКХ, экологической безопасности, транспортной отрасли дорожного хозяйства, экономического развития, образования и здравоохранения, а так же реализации принципов «хорошего управления».

Отметим, что когда эксперты КИУ обратили внимание, что пока многие составляющие данной программы еще окончательно не выполнены, им обоснованно возразили, что и Геннадий Труханов находится на посту городского головы менее половины каденции.