Неадекватный водитель, уходя от преследования, врезался в дерево

Инцидент произошел накануне ночью на Большой Арнаутской. Там Патрульные полицейские обратили внимание на иномарку, которая двигалась с явными нарушениями правил дорожного движения.

Однако водитель не подчинился требованию остановиться и увеличив скорость, «ушел в отрыв».

Погоня продолжалась на нескольких улицах, причем, стремясь уйти от преследования, нарушитель практически ежеминутно создавал аварийные ситуации.

В конечном итоге на улице Грушевского «утикач» не справился с управлением и «БМВ» съехал с дороги и врезался в дерево.

Нарушителем оказался двадцати шести летний мужчина, оказавшийся в неадекватном состоянии с признаками наркотического опьянения. К тому же, не имеющий водительского удостоверения.

Составлены административные протоколы, автомобиль отправлен на штрафплощадку.