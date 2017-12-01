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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Неадекватный водитель, уходя от преследования, врезался в дерево

Категория: Новости


Инцидент произошел накануне ночью на Большой Арнаутской. Там Патрульные полицейские обратили внимание на иномарку, которая двигалась с явными нарушениями правил дорожного движения.

Однако водитель не подчинился требованию остановиться и увеличив скорость, «ушел в отрыв».

Погоня продолжалась на нескольких улицах, причем, стремясь уйти от преследования, нарушитель практически ежеминутно создавал аварийные ситуации.

В конечном итоге на улице  Грушевского  «утикач»  не справился с управлением и «БМВ» съехал с дороги и врезался в дерево.

Нарушителем оказался двадцати шести летний мужчина, оказавшийся в неадекватном состоянии с признаками наркотического опьянения. К тому же, не имеющий водительского удостоверения.

Составлены административные протоколы, автомобиль отправлен на штрафплощадку.

 



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