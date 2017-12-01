В Одессе задержаны злоумышленники, похитившие женщину

Вечером 27 декабря в Одессе группа злоумышленников похитила женщину с целью вымогательства.

— В дежурную часть поступило сообщение о похищении человека в Приморском районе города. Сразу же были предприняты оперативные меры реагирования.

По словам советника начальника регионального полицейского главка Руслана Форостяка, инцидент произошел на улице маршала Говорова. Женщину увезли в неизвестном направлении на автомобиле BMW Х5 темного цвета.

Был введен план «Перехват», и уже через час с небольшим автомобиль и злоумышленники были задержаны.

По предварительным данным, задержаны трое злоумышленников, которые намеревались заняться вымогательством крупной суммы денег (5 тысяч долларов) за освобождение потерпевшей.

В настоящее время правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства.