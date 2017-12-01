 
Информация к новости
  • Просмотров: 49
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе задержаны злоумышленники, похитившие женщину

Категория: Новости / Происшествия

    Вечером 27 декабря в Одессе группа злоумышленников похитила женщину с целью вымогательства.
— В дежурную часть поступило сообщение о похищении человека в Приморском районе города. Сразу же были предприняты оперативные меры реагирования.
По словам советника начальника регионального полицейского главка Руслана Форостяка, инцидент произошел на улице маршала Говорова. Женщину увезли в неизвестном направлении на автомобиле BMW Х5 темного цвета.
Был введен план «Перехват», и уже через час с небольшим  автомобиль и злоумышленники были задержаны.

По предварительным данным, задержаны трое злоумышленников, которые намеревались заняться вымогательством крупной суммы денег (5 тысяч долларов) за освобождение потерпевшей.
В настоящее время правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства.


Источник: Факты и Комментарии



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 