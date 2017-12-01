Владельцы недвижимости в Одесской области заплатили почти 250 миллионов

Основные поступления в местные бюджеты Одесской области в 2017 году обеспечивались за счет налога на доходы физических лиц, платы за землю, единого налога, а также налога на недвижимое имущество.



«В этом году достигнут значительный рост поступлений по налогу на недвижимость. Так, за январь-ноябрь 2017 года местные бюджеты Одесской области получили почти 250 млн. грн. по налогу на недвижимое имущество, которые больше прошлогодних поступлений на 100 млн. грн», — отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин. Он рассказал, что в текущем году физические лица уплатили почти втрое больше, чем в 2016 году — 39 млн. грн. налога на недвижимое имущество.

Юридические лица за недвижимость уплатили 210 млн. грн., или на 76 млн. грн. больше, чем в прошлом году.