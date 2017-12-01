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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Стало известно, будет ли ходить девочка после перелома позвоночника на одесских аттракционах

Категория: Новости / Происшествия

Стало известно, будет ли ходить девочка после перелома позвоночника на одесских аттракционах

   Врачи дают положительные прогнозы лечения 9-летней девочке, с которой случился несчастный случай в детском парке аттракционов "Скай парк".
Как сообщили  представители развлекательного центра, девочку выписывают уже завтра, после этого ребенок полгода будет носить специальный корсет, поддерживающий спину.

Девочка не получит инвалидность после травмы, и со временем будет двигаться также свободно, как и ее сверстники.

В "Скай парке" заявили, что готовы полностью оплатить лечение ребенка, а также рассказали, как произошел несчастный случай.


Источник: 048UA



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