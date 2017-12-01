Штормовое предупреждение объявлено на завтра, 29 декабря, по Одессе и области — прогнозируются порывы южного ветра 15-17 м/с.

Об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Так, по данным синоптиков, 29 декабря по г. Одессе и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Температура ночью в Одессе 7-9 градусов тепла, днем — плюс 9-11 градусов. По области днём до плюс 13 градусов.

На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.