Сегодня Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Одесской области

В райцентре Окны планом поездки были предусмотрены осмотр нового отделения неотложной медицинской помощи, ознакомление с региональным проектом сельской медицины.

По ходу выступления перед областными и местными управленцами, медицинскими работниками, общественностью Президент подписал два закона о медицинской реформе: о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности и о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

При этом Петр Порошенко подчеркнул: «Для меня как президента это решение (по закону о госгарантиях) непростое. Тем не менее, я принял решение его подписать. И подписывая его, я поддерживаю необходимость реформы в системе здравоохранения, важность соблюдения права каждого украинского гражданина на качественную медицинскую помощь». Глава государства добавил, что поручил правительству разработать комплекс мер, которые не позволят нарушать это право в связи с реформой.

В селе Маяки Беляевского района, в частности, запланированы встреча Президента с представителями объединенной громады, вручение сертификатов на жильё детям-сиротам.