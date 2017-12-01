Обменяли, да не всех!

Фигурант денда «2 мая» россиянин Евгений Мефедов, которого несколько дней назад отвезли на Донбасс для участия в процедуре обмена пленными возвращен обратно в СИЗО.

Как выяснилось, его и еще нескольких российских граждан буквально в самый последний момент внезапно исключили из «обменных списков».

Согласно неофициальной информации такой «финт ушами» объясняется новой установкой украинской власти обменивать российских граждан только на украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах.

По мнению адвокатов, такая внезапная смена ориентиров «смахивает» на банальный обман.

Если данная информация соответствует действительности, то «специфическая линия действующих сластей может существенно усложнить дальнейшие процедуры обмена пленными и привести к существенному удлинению пребывания в плены десятков украинских граждан. Здоровье многих из которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего…