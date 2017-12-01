В Одессе среди бела дня похитили женщину. Якобы, ради выкупа

Накануне в центре Одессы буквально среди бела дня похитили женщину. Преступление было совершено прямо возле парадной на улице Маршала Говорова.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, трое неизвестных силой затащили женщину в автомобиль «БМВ» черного цвета и уехали. Однако очевидцы быстро сообщили в полицию и в городе был введен план перехват. Уже спустя час автомобиль был остановлен, преступники задержаны , а женщина освобождена.

Проводятся следственные действия.

Отметим, что по информации общественников, женщину похитили ради выкупа. Ее свободу похитители якобы оценили в пять тысяч долларов и автомобиль.