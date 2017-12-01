 
Информация к новости
  • Просмотров: 85
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Одессе среди бела дня похитили женщину. Якобы, ради выкупа

Категория: Новости


В Одессе среди бела дня похитили женщину. Якобы, ради выкупа

Накануне в центре Одессы буквально среди бела дня похитили женщину. Преступление было совершено прямо возле парадной на улице Маршала Говорова.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, трое неизвестных силой затащили женщину в автомобиль «БМВ» черного цвета и уехали. Однако очевидцы быстро сообщили в полицию и в городе был введен план перехват. Уже спустя час автомобиль был остановлен, преступники задержаны , а женщина освобождена.

Проводятся следственные действия.

Отметим, что по информации общественников, женщину похитили ради выкупа. Ее свободу похитители якобы оценили в пять тысяч долларов и автомобиль.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 