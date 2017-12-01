С сегодняшнего дня одесситы смогут доехать до Регенсбурга на …троллейбусе

А то и просто дойти пешком.

Дело в том, что на состоявшемся сегодня заседании исполкома было принято решение присвоить баварского побратима Одессы зеленой зоне на границе улиц Старопортофранковская, Пешоновская и Мечникова.

Которая отныне будет именоваться «сквер Регенсбург».

Отметим, что по словам директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой немецкая сторона уже выразила готовность провести оборудование этого сквера.,

«Мы сообщим им о принятом решении вместе с новогодними поздравлениями и будем ждать от них проекта работ по благоустройству!»- сообщила чиновник.

Отметим, что вопрос о площади нового сквера пока остался без ответа.







