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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

С сегодняшнего дня одесситы смогут доехать до Регенсбурга на …троллейбусе

Категория: Новости


А то и просто дойти пешком.

Дело в том, что на состоявшемся сегодня заседании исполкома было принято решение присвоить баварского побратима Одессы зеленой зоне на границе улиц Старопортофранковская, Пешоновская и Мечникова.

Которая  отныне будет именоваться «сквер Регенсбург».

Отметим, что по словам директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой немецкая сторона уже выразила готовность провести оборудование этого сквера.,

«Мы сообщим им о принятом решении вместе с новогодними поздравлениями и будем ждать от них проекта работ по благоустройству!»- сообщила чиновник.

Отметим, что вопрос о площади нового сквера пока остался без ответа.






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