В жилых домах по улице Кирпичнозаводской может потеплеть уже сегодня вечером

Об этом сообщил журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, к отсутствию отопления в ряде многоквартирных домов город отношения не имеет.

«Данные дома являются ведомственными и отапливаются котельной Керамического завода! Перед началом отопительного сезона мы собирали всех владельцев ведомственных котельных и предупреждали о необходимости заблаговременно погасить долги и подготовиться к сезону. Большинство нас услышали .Но не руководство Керамического завода!»

Впрочем, Анатолий Орловский сообщил, что сегодня утром уже встречался с местными жителями и руководством предприятия. В результате встречи управляющий предприятием пообещал сегодня же погасить долги за газ. Если это будет сделано, то мы попросим «Нефтегаз незамедлительно выделить лимиты газа для котельной. И сразу же после этого она будет запущена!» - отметил чиновник.

Напомним, что накануне оставшиеся без тепла жители двух домов по улице Кирпичнозаводской в знак протеста перекрыли движение по улице водопроводной, что привело к существенным транспортным заторам.