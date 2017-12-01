В Подольске Одесской области на улице Соборной водитель Daewoo Lanos совершил наезд на 57–летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном для перехода месте. Сбив пешехода, водитель лично доставил ее в больницу.

Об этом сообщает пресс–служба ГУ НП в Одесской области.

При этом отмечается, что 47–летний водитель сам на себя заявил в полицию. Экспертиза показала, что участник аварии был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 285 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.