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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Сбив пешехода, водитель лично доставил ее в больницу

Категория: Новости

В Подольске Одесской области на улице Соборной водитель Daewoo Lanos совершил наезд на 57–летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном для перехода месте. Сбив пешехода, водитель лично доставил ее в больницу.
Об этом сообщает пресс–служба ГУ НП в Одесской области.
При этом отмечается, что 47–летний водитель сам на себя заявил в полицию. Экспертиза показала, что участник аварии был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 285 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



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