Не зря приехал… В ходе пребывания в Одесской области президент подписал законы о реформе здравоохранения и сельской медицине

Это произошло в ходе сегодняшнего пребывания Петра Порошенко в райцентре Окны.

Там Глава государства торжественно открыл новое отделение неотложной медицинской помощи. Где будет работать первый в стране кабинет телемедицины.

По словам Петра Порошенко, теперь этот опыт будет реализовываться по всей стране. «Ведь невозможно посадить профессора в каждый кабинет. Но можно и должно использовать технологии двадцать первого века! В данном случае –телемедицину. В результате диагноз жителю сельской местности смогут поставить профессора в Одессе или Киеве!»

Отметим, однако. что для того, чтобы реализовать столь грандиозные планы необходимо, как минимум, обеспечить всех медработников МАФов и амбулаторий компьютерной техникой и аппаратурой для проведения исследований. Пока же , как рассказывают местные жители, во многих «объектах первичной медицины» в сельской глубинке нет даже минимального набора медикаментов первой необходимости.