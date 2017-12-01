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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Тилигульский лиман снова воссоединился с морем

Категория: Новости


Об этом сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

По его словам,»…ковш экскаватора убрал последнюю тонну грунта и в лиман хлынула морская вода!»

Чиновник отметил, что воссоединение с морем стало спасением для водоема, в котором уровень воды стал критически падать.

Общая стоимость работ составила пятьдесят четыре миллиона гривен, большая часть из которых выделена из госбюджета.

Правда, по словам Анатолия Урбанского , в начале следующего года «…еще предстоит углубить канал и забрать его берега в бетон, чтобы не допустить оползневых процессов,  однако главный шаг к спасению Тилигульского лимана и сохранению его в качестве одной из природных жемчужин юга Украины уже сделан!»

 



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