Новые троллейбусы прибудут в Одессу только в будущее году

Как сообщил в ходе общения с журналистами директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, «…мы поедем за четырем троллейбусами в Минск 10 января!»

Таким образом получается, что намерения заполучить первые пять из сорока семи закупленных на средства ЕБРР белорусских троллейбусов до Нового года не оправдались. И пока вся партия белорусских машин представлена в Одессе только одним(!) новым современным троллейбусом.

Отметим, что на вопрос журналистов, каким образом новые троллейбусы будут доставлены из Белоруссии в Одессу, коммунальщики пошутили, что «они придут своим ходом».

Однако, как ни странно, в принципе в этом нет ничего невозможного. Ведь согласно заявлению руководства КП, новые троллейбусы будут оснащены специальными генераторами, позволяющими иметь несколько десятков километров автономного хода.

Так что двигаясь от заправки до заправки, новые троллейбусы в принципе способны добраться из Минска в Одессу самостоятельно. Правда, вероятно, только к концу следующего года.