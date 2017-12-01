Change по-одесски. Мы им – сквер, они нам- автоцистерну!

Немецкий город-побратим Одессы Регенсбург, в честь которого накануне назвали сквер в центре Одессы, передал в дар Южной Пальмире…пожарную автоцистерну.

Правда, по информации пресс-службы ГСЧС, такое решение муниципалитет Регенсбурга принял еще 18 декабря.

Причем по заявлению немецкой стороны, это подарок сделан «… с целью улучшения материально-технического состояния спасателей Одессы!»

Правда, улучшить таким образом свое материально-техническое положение одесские пожарные смогут только после того, как немецкий подарок пройдет все таможенные процедуры.

Однако руководство ГСЧС уже сейчас выразило надежды на то, что этот подарок «…станет началом длительного и продуктивных отношений между муниципалитетом Регенсбурга и ГСЧС Одесской области!»