Цена вопроса - один приезд Президента и сразу у семи местных сирот – новое жилье

В ходе краткого пребывания Петра Порошенко в поселке Маяки сразу семи местным сиротам вручили ключи от нового жилья. Согласно официальному пояснению, дома куплены за счет софинансирования из местного и областного бюджетов.

Что же касается прочих подростков и молодых людей, обитающих в Маяках, то им пришлось довольствоваться футбольными мячами и селфи с Президентом.

Напомним, что еще осенью губернатор Одесской области Максим Степанов пообещал, что до конца года не менее ста сирот региона получат новое жилье. Причем, в буквально смысле, за счет государства. Ведь на это выделена субвенция из государственного бюджета в размере тридцати шести миллионов гривен