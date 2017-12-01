 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Президент назначил новых судей

Категория: Новости

Президент назначил новых судей

Сегодня на сайте Президента Украины опубликованы Указы о назначении и переводе судей.  Среди назначенных есть и судьи из города Одессы и Одесской области. Речь идёт о судьях, у которых закончился пятилетний срок полномочий для осуществления правосудия. Теперь они назначены на должности бессрочно. 

Так, к осуществлению правосудия в Малиновском районном суде города Одессы вернутся Крыжановский Олег Валентинович, Черевко Сергей Павлович, Бобуйок Игорь Анатольевич, Коблова Ольга Дмитриевна и Мирончук Нина Васильевна. 

В Киевском районном суде продолжат работу Петренко Владимир Сергеевич и Коваленко Елена Борисовна. 

Приморский суд пополнится тремя служителями Фемиды: Бондарем Вячеславом Яковлевичем, Науменко Андреем Владимировичем и Ершовой Ларисой Сергеевной.  В Суворовский райсуд города Одессы к осуществлению правосудия возвращается Дяченко Виктор Григорьевич.  В суды Одесской области Президент назначил следующих:   - судью  Коминтерновского районного суда Одесской области Жовтана Петра Валерьевича;  - судью  Ильичевского городского суда Одесской области Петрюченко Мирославу Ивановну.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 