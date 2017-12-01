Президент назначил новых судей

Сегодня на сайте Президента Украины опубликованы Указы о назначении и переводе судей. Среди назначенных есть и судьи из города Одессы и Одесской области. Речь идёт о судьях, у которых закончился пятилетний срок полномочий для осуществления правосудия. Теперь они назначены на должности бессрочно.

Так, к осуществлению правосудия в Малиновском районном суде города Одессы вернутся Крыжановский Олег Валентинович, Черевко Сергей Павлович, Бобуйок Игорь Анатольевич, Коблова Ольга Дмитриевна и Мирончук Нина Васильевна.

В Киевском районном суде продолжат работу Петренко Владимир Сергеевич и Коваленко Елена Борисовна.

Приморский суд пополнится тремя служителями Фемиды: Бондарем Вячеславом Яковлевичем, Науменко Андреем Владимировичем и Ершовой Ларисой Сергеевной. В Суворовский райсуд города Одессы к осуществлению правосудия возвращается Дяченко Виктор Григорьевич. В суды Одесской области Президент назначил следующих: - судью Коминтерновского районного суда Одесской области Жовтана Петра Валерьевича; - судью Ильичевского городского суда Одесской области Петрюченко Мирославу Ивановну.