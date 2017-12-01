Берегитесь мошенников в Новый год

До празднования Нового года остаются считанные дни. Многие одесситы, особенно те, кто каким-то образом когда-то пострадал от рук мошенников, активизирующихся именно перед новогодними праздниками, задумываются, как уберечь себя и близких от грабителей и аферистов.

Если уезжаете праздновать к знакомым или родственникам, следует позаботиться о своем доме. Не рекомендуется делиться своими планами в соцсетях. Чаще всего именно там и кроется опасность.

В планах встреча Нового года у главной елки города или своего района? Не теряйте бдительность. Столпотворение - лучшее, что может быть для карманных воров. Обокрасть могут даже Дед Морозы со Снегурочкой.

Не следует также пить шампанское или вино с незнакомыми людьми, в этих напитках может содержаться хорошая доза снотворного или даже яда.

В новогоднюю ночь, если нужно отлучиться из дома или наоборот, вернуться домой из гостей, вызовите такси. Не пользуйтесь услугами частных извозчиков. Нередки случаи ограблений именно таким способом.