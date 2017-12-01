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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Берегитесь мошенников в Новый год

Категория: Новости

До празднования Нового года остаются считанные дни. Многие одесситы, особенно те, кто каким-то образом когда-то пострадал от рук мошенников, активизирующихся именно перед новогодними праздниками, задумываются, как уберечь себя и близких от грабителей и аферистов.
Если уезжаете праздновать к знакомым или родственникам, следует позаботиться о своем доме. Не рекомендуется делиться своими планами в соцсетях. Чаще всего именно там и кроется опасность.
В планах встреча Нового года у главной елки города или своего района? Не теряйте бдительность. Столпотворение - лучшее, что может быть для карманных воров. Обокрасть могут даже Дед Морозы со Снегурочкой.
Не следует также пить шампанское или вино с незнакомыми людьми, в этих напитках может содержаться хорошая доза снотворного или даже яда.
В новогоднюю ночь, если нужно отлучиться из дома или наоборот, вернуться домой из гостей, вызовите такси. Не пользуйтесь услугами частных извозчиков. Нередки случаи ограблений именно таким способом.



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