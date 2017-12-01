 
Информация к новости
  • Просмотров: 71
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Две иномарки столкнулись ночью в центре Одессы

Категория: Новости

Две иномарки столкнулись в ночь на пятницу, 29 декабря, в центре Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

ДТП произошло на регулированном перекрестке, где улица Ришельевская пересекается с Жуковского. Автомобиль Mercedes двигался по ул. Ришельевской, по улице Жуковского двигался автомобиль Mitsubishi, на перекрестке они столкнулись.

Травмированы водитель и два пассажира Mitsubishi. Машины получили значительные повреждения, у одной из иномарок от удара отвалилось колесо.

Причина происшествия будет установлена в ходе следствия. 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 