Одесский вуз подписал меморандум о сотрудничестве с Левитт Институтом Международного Развития

Президент Национального университет «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов встретился с исполнительным директором корпорации «Левитт Институт Международного Развития» (штат Юта, США) Лорном Гриерсоном и координатором проекта института в Украине Святославом Ткачуком.

Левитт Институт Международного Развития сотрудничает с Одесской Юракадемией на протяжении пяти лет. Во время рабочей встречи был подписан меморандум о международном сотрудничестве, который создает новые возможности для студентов и преподавателей пройти стажировку в органах юстиции и научных учреждениях США и Канады.

Это великолепный визит. У нас очень хорошее сотрудничество между нашим институтом и Одесской Юракадемией. Мы получили хорошую возможность обменяться опытом с местными студентами в сфере юриспруденции. Мы убедились, что уровень образования в университете на высочайшем уровне. Теперь, я могу с уверенностью сказать, что Украину ожидает светлое будущее. Она в хороших руках. — отметил Лорн Гриерсон.

Отметим, что две студентки Одесской Юракадемии уже становились победителями международного раунда конкурса по соревновательного судопроизводства, организованного Левитт Институтом Международного Развития, и проходили стажировку в США.

Студенты здесь – просто великолепные! Я очень благодарна им за то, что они ввели меня в курс дела украинской криминалистики. У нас получилось действительно хорошее общение со студентами. Я им рассказала про американскую систему, а они мне о том, как обстоят дела в Украине. — поделилась прокурор в сфере криминальных процессов (США) Деби Хилл.

Во время визита Лорн Гриерсон ознакомился с историей, структурой и материально-технической базой университета, особенностями организации учебного процесса. Как заядлый коллекционер он высоко оценил экспозиции Музея редких изданий и Музея оружия Национального университета «Одесская юридическая академия». Также Лорн Гриерсон посетил последнюю в этом семестре лекцию факультативного учебного курса «Критическое мышление и адвокатура как фундамент свободного общества», организованного при поддержке Левитт Института Международного Развития.