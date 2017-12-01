Одесский вуз подписал меморандум о сотрудничестве с Левитт Институтом Международного Развития

Президент Национального университет «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов встретился с исполнительным директором корпорации «Левитт Институт Международного Развития» (штат Юта, США) Лорном Гриерсоном и координатором проекта института в Украине Святославом Ткачуком.
Левитт Институт Международного Развития сотрудничает с Одесской Юракадемией на протяжении пяти лет. Во время рабочей встречи был подписан меморандум о международном сотрудничестве, который создает новые возможности для студентов и преподавателей пройти стажировку в органах юстиции и научных учреждениях США и Канады.
Отметим, что две студентки Одесской Юракадемии уже становились победителями международного раунда конкурса по соревновательного судопроизводства, организованного Левитт Институтом Международного Развития, и проходили стажировку в США.
Во время визита Лорн Гриерсон ознакомился с историей, структурой и материально-технической базой университета, особенностями организации учебного процесса. Как заядлый коллекционер он высоко оценил экспозиции Музея редких изданий и Музея оружия Национального университета «Одесская юридическая академия». Также Лорн Гриерсон посетил последнюю в этом семестре лекцию факультативного учебного курса «Критическое мышление и адвокатура как фундамент свободного общества», организованного при поддержке Левитт Института Международного Развития.