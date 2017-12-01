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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе снесли четыре МАФа

Категория: Новости

В Одессе снесли четыре МАФа

Сотрудники управления развития потребительского рынка снесли 4 незаконных временных сооружений в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Незаконные ларьки демонтировали в период с 14 декабря. Так, в ходе проведения работы по наведению порядка в сфере уличной торговли снесли МАФы по таким адресам: ул. Инглези, 15;  просп. Добровольского, 159/2; ул. Семена Палия, 127, ул. Генерала Петрова, 49. 

«Стихийно установленные элементы уличной торговли на улицах Одессы демонтируют на основании соответствующих распоряжений Одесского городского головы», — говорится в сообщении. 



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