В Арцизе продают незаконную пиротехнику и хвойные деревья

В Арцизском районе правоохранители начали ежедневную проверку мест, где может проводиться стихийная реализация хвойных деревьев, продажа сомнительных пиротехнических изделий.



Так, в ходе проверок сотрудники Арцизского отдела полиции уже составили административный протокол на торговца по ст.195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть нарушение порядка торговли пиротехнических средств. Этот человек сбывал жителям Арцизского района багеты, фишки, римские свечи, бандерболты, юлу наземную, бенгальские огни без надлежащих на то документов. Всего конфисковано 100 единиц незаконной пиротехнической продукции.

Отметим, за нарушение порядка торговли и использования пиротехнических средств предусмотрен штраф в сумме от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За торговлю елками без должных на то документов правоохранители составили два административных протокола по ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в результате чего изъяли 6 хвойных деревьев. На нарушителя ждет наказание в виде штрафа от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие проверки сейчас проводятся на всей территории Арцизского района. Полиция обращается к гражданам с просьбой обращаться по телефону «102» и сообщать о местах продажи в случае обнаружения указанной незаконной торговли.