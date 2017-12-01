Китайцы подарили 40 автомобилей «скорой помощи»

В порту Одессы «застряли» более 40 китайских автомобилей «скорой помощи», которые КНР передала в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Об этом сообщает журналист Сергей Костеж на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что «скорые» укомплектованы, в частности, кардиометрами и дефибриляторами. «Машины новые, исправные, но застряли в Одессе потому (формально), что не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, так как подписала тот самый договор о Евроассоциации. Все знают, что украинская таможня — кристально честная и никогда, ни за что не пропускает в страну запрещенных товаров. Так и тут. В общем, таможенники дружно завернули бесплатную помощь от другого государства со стандартом Евро-4», — пишет журналист. «И это было бы объяснимо хоть как-то (договор и все такое), если бы у нас в сельской местности на вызовы по скорой не ездили страшные коптящие дизелем УАЗы и буханки, у которых вообще никакого эко-стандарта нет. Я молчу про то, что в большинстве областных центров скорые помощи у нас — вонючие Газели, которым до Евро-5 еще дальше, чем китайцам», — добавил Костеж.