Обвиняемый в убийстве нанес своей жертве 6 ножевых ударов.
Ильичевский городской суд Одесской области вынес приговор обвиняемому в умышленном убийстве.
Установлено, что мужчина у себя дома употреблял алкоголь с потерпевшим.
Во время распития спиртного возникла ссора.
В ходе ссоры из мести, возникшей на почве личных отношений, обвиняемый нанес ножом два удара в шею своему товарищу. После чего он взял другой нож и нанес в шею еще три удара.
В результате нанесенных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.
В судебном заседании обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично.
Суд признал мужчину виновным в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 1 УК Украины и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.