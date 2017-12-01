Обвиняемый в убийстве нанес своей жертве 6 ножевых ударов.

Ильичевский городской суд Одесской области вынес приговор обвиняемому в умышленном убийстве.

Установлено, что мужчина у себя дома употреблял алкоголь с потерпевшим.

Во время распития спиртного возникла ссора.

В ходе ссоры из мести, возникшей на почве личных отношений, обвиняемый нанес ножом два удара в шею своему товарищу. После чего он взял другой нож и нанес в шею еще три удара.

В результате нанесенных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

В судебном заседании обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично.

Суд признал мужчину виновным в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 1 УК Украины и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.