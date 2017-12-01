Правоохранители задержали в Одессе девушку-убийцу

Правоохранители задержали в Одессе девушку, которая убила знайомого.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что нашел тело погибшего брата в его доме в Беляевском районе. Однако деньги, находившиеся в доме, убийца не забрал. Правоохранители выяснили, что накануне потерпевший употреблял алкогольные напитки дома, после чего решил продолжить гулянье в одном из развлекательных заведений Одессы. Там он познакомился с девушкой и пригласил домой. Между ними возникла ссора, в результате чего новая знакомая несколько раз ударила хозяина дома ножом. Правоохранителям удалось найти подозреваемую, в ее арендованной квартире обнаружили окровавленную одежду. 23-летняя девушка рассказала, что причиной конфликта стало то, что потерпевший якобы ее оскорблял и домогался. Суд избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей.