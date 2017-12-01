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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Медицинские работники в возрасте до 35-и лет должны проходить вакцинацию против кори

Категория: Новости

Медицинские работники в возрасте до 35-и лет, работающие в городской клинической инфекционной больнице, и на базе стационаров детских поликлиник должны проходить вакцинацию против кори.

Об этом сообщила внештатный педиатр департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунева.  Работники медицинских организаций в возрасте до 35-и лет, относящиеся к группе риска, в соответствии с распоряжением Минздрава, подлежат вакцинации и ревакцинации против кори.  «Вакцину для прививания медработников используют из тех запасов, которые предусмотрены для прививания детей. Вакцина против кори в медучреждениях Одессы имеется в достаточном количестве. При необходимости все затраты на нее будут компенсированы за счет местного бюджета», — подчеркнула Анна Лунева.  Напомним, что вакцинацию против кори детям проводят дважды: первую — в возрасте 12-15 месяцев, вторую — в 6 лет, перед поступлением в школу. Что касается взрослых одесситов, которые хотят получить иммунопрофилактику против кори, то им придется приобрести необходимую вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку на базе медучреждения.



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