 
Информация к новости
  • Просмотров: 30
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В одном из портов Одесской области изъяли около 900 тысяч пачек безакцизных сигарет

Категория: Новости

Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли около 900 тысяч пачек безакцизных сигарет в одном из портов Одесской области. 

Совместно со служащими британских правоохранительных органов они предотвратили транзит табачных изделий из стран Ближнего Востока через Украину в страны Европы. Партию оценили в 15 миллионов гривен.  В случае ее поступления на черный рынок Великобритании, сумма неуплаченного акциза составила бы 4 миллиона 800 тысяч фунтов. На выявленные сигареты наложен арест, идет досудебное расследование.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 