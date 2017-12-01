В одном из портов Одесской области изъяли около 900 тысяч пачек безакцизных сигарет

Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли около 900 тысяч пачек безакцизных сигарет в одном из портов Одесской области.

Совместно со служащими британских правоохранительных органов они предотвратили транзит табачных изделий из стран Ближнего Востока через Украину в страны Европы. Партию оценили в 15 миллионов гривен. В случае ее поступления на черный рынок Великобритании, сумма неуплаченного акциза составила бы 4 миллиона 800 тысяч фунтов. На выявленные сигареты наложен арест, идет досудебное расследование.