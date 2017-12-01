В Одессе снова горели машины. Почти одновременно и в разных концах города

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Первый сигнал поступило в ГСЧС около четырех часов утра. Загорелся автомобиль «Рено» на улице Филатова.
В течение пятнадцати минут пожар был погашен.
Однако уже через несколько минут поступил новый сигнал о возгорании. На сей раз-«Тойоты»на улице « 40 лет обороны Одессы».
Данный пожар тушили уже около получаса.
Но машина выгорела почти полностью.
Жертв нет. Причины возгораний устанавливаются.
Добавим, что подобные происшествия в Одессе случались уже неоднократно.
Причем проводимые расследования, как правило, внятных результатов не приносят.