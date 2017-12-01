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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одессе снова горели машины. Почти одновременно и в разных концах города

Категория: Новости


В Одессе снова горели машины. Почти одновременно и в разных концах города

Первый сигнал поступило в ГСЧС около четырех часов утра. Загорелся автомобиль «Рено» на улице Филатова.

В течение пятнадцати минут пожар был погашен.

Однако уже через несколько минут поступил новый сигнал о возгорании. На сей раз-«Тойоты»на улице « 40 лет обороны Одессы».

Данный пожар тушили уже около получаса.

Но машина выгорела почти полностью.

Жертв нет. Причины возгораний устанавливаются.

Добавим, что подобные происшествия в Одессе случались уже неоднократно.

Причем проводимые расследования, как правило, внятных результатов не  приносят.

 



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