В Одессе снова горели машины. Почти одновременно и в разных концах города

Первый сигнал поступило в ГСЧС около четырех часов утра. Загорелся автомобиль «Рено» на улице Филатова.

В течение пятнадцати минут пожар был погашен.

Однако уже через несколько минут поступил новый сигнал о возгорании. На сей раз-«Тойоты»на улице « 40 лет обороны Одессы».

Данный пожар тушили уже около получаса.

Но машина выгорела почти полностью.

Жертв нет. Причины возгораний устанавливаются.

Добавим, что подобные происшествия в Одессе случались уже неоднократно.

Причем проводимые расследования, как правило, внятных результатов не приносят.