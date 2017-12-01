В начале нового года одесситов и гостей города ждут сладкие угощения

Как рассказала директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, 1 января около полудня на Приморском бульваре будет торжественно разрезан и съеден рекордный шоколадно-пряничный торт диаметром три метра и весом более трехсот килограмм.

Торт будет отделан в одесской тематике и вся эта сладкая композиция будет называться «Одесса во все времена».

Еще один аналогичный торт будет торжественно съеден там же 7 января. Этот праздничный подарок для одесситов будет выполнен в вариациях гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Отметим, что принимая во внимание опыт прошлых лет, желающим вкусить праздничных угощений стоит поторопиться. Поскольку обычно такие торты, сколь большими бы они ни были, съедаются очень активно. Как правило, на это уходит менее получаса.