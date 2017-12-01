Ни одно дело из 18 случаев ограблений православных храмов в Одесской епархии УПЦ не раскрыто

В 2017 году на территории Одесской епархии Украинской православной церкви были зафиксированы 18 случаев ограблений храмов.

Об этом сообщил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел на ежегодном собрании духовенства 28 декабря. Он отметил, что в одном из случаев преступник был задержан с поличным, а в другом настоятель смог оказать сопротивление грабителям, получив при этом травмы средней тяжести.

«Во всех остальных случаях святотатцы беспрепятственно уходили. Причём ни одно дело о церковных кражах так и не было раскрыто следственными органами», — подчеркнул митрополит Агафангел.

Глава епархии также призвал настоятелей храмов к особой бдительности и организованности, чтобы своим халатным отношением к святыням не давать злоумышленникам поводов к совершению преступлений.