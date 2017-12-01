Одесские спасатели ещё раз обращают внимание на необходимость использования только лицензированной пиротехники

Одесские спасатели проинструктировали одесситов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время новогодних праздников и при использовании пиротехнических средств.

Более детально об этом 29 декабря журналистам рассказал начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Андрей Мельник.

Он напомнил, что в зимний период важно соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве помещений дополнительными электроприборами. В частности, не стоит использовать самодельные обогреватели, нельзя включать в удлинители с 4-5 розетками одновременно несколько устройств. В частном доме следует проверить электропроводку. И, конечно же, категорически запрещается оставлять детей одних дома с включенными электроприборами.

При использовании пиротехнических средств также стоит помнить о некоторых важных правилах. Во–первых, спасатели не рекомендуют покупать эту продукцию на стихийных рынках. Пиротехнику в целях безопасности следует приобретать в магазинах, где имеется лицензия на продажу и сертификат качества на продукцию. Пускать салюты и фейерверки можно на расстоянии сто метров от жилых домов и деревьев. Запрещается использовать пиротехнику из балконов и окон. «Нельзя запускать салюты, петарды, где есть видимые механические повреждения, и ремонтировать их нельзя. В прошлом году при таком случае взорвалась петарда в руке 18-летнего парня. Теперь у него травма на всю жизнь», — отметил Андрей Мельник.