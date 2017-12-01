В Одесском оперном театре пройдёт Рождественский фестиваль (АНОНС)

Фестиваль откроется 11 января в 18:30 концертом органной музыки «Сияние Рождественских праздников». В исполнении солиста Национального дома органной и камерной музыки Украины (Киев), заслуженного артиста Украины Максима Сидоренко (орган) и Елены Юдиной (орган), а также солиста Одесской оперы Александра Шульца (тенор) прозвучат сочинения Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Д. Ф. Вейде, К. Сен–Санса, П. Чайковского, Дж. Россини.

12 января в 18:30 состоится концерт «Viva Vivaldi», в котором будет представлена разнообразная жанровая палитра творчества великого итальянского композитора. В программе прозвучат хоровые и оркестровые сочинения, а также сольные композиции.

В концерте принимают участие один из лучших контр-теноров мира, финалист конкурса «Певец Мира» в Кардиффе, солист известных оперных сцен, среди которых Венский оперный театр, Дрезденская опера, Театр Елисейских полей, Юрий Миненко, солистки Одесской оперы, лауреаты международных конкурсов Анастасия Голуб и Юлия Терещук, а также хор и оркестр театра. Дирижёр — Игорь Чернецкий, режиссёр — Павел Кошка.

Премьера детского балета «Русалочка» состоится 14 января в 12:00. Трогательная история о любви и верности, о добре и зле, рассказанная языком хореографии, в исполнении воспитанников балетной студии Светланы Антиповой и артистов балетной труппы ОНАТОБ, станет настоящим подарком к Рождественским праздникам. Автор либретто и хореограф-постановщик — Сергей Кочергин. Художник–постановщик — Александр Майоров.

Завершится фестиваль 14 января в 18:00 балетом Петра Чайковского «Щелкунчик», который является неизменным символом новогодних праздников. Либретто М. Петипа по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в редакции В. Трощенко. В спектакле использованы фрагменты хореографии М. Петипа, Л. Иванова, А. Горского, В Вайнонена, А. Емельянова.