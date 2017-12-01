В борьбе финала КВН за Кубок мэра Одессы

Одним из наиболее ярких событий уходящего года стал финал КВН на Кубок мэра Одессы среди студенческих команд. Спустя семь лет, к огромной радости поклонников этой игры, взрослый КВН вернулся на большую сцену.

Из девятнадцати одесских команд в финал вышли шесть лучших юмористических коллективов города. Среди них сразу две команды представляли Национальный университет «Одесская юридическая академия». Это сборная команда «Однако, здравствуйте», в которую вошли студенты разных факультетов НУ «ОЮА», и «Соседи сверху» факультета гражданской и хозяйственной юстиции вуза.

Напомню: в соревнованиях на Кубок президента Одесской Юракадемии обе команды показали высокие результаты. А на КВН-турнире «На Кубок мэра» по отбору финалистов весной нынешнего года жюри отдало пальму первенства и наибольшее число наград команде «Соседи сверху». Юристы победили в номинациях: «Лучшая шутка», «Лучший актер», «Самая активная и самая эмоциональная команда». И, что особенно важно, команда выиграла ГРАН-ПРИ, а победители были приглашены в самое большое юмористическое шоу в Украине – Лигу смеха.

Впрочем, остроумие, умение не унывать и находить выход из любого затруднительного положения – завидные качества настоящего одессита.

Я встретилась с «Соседями сверху» прямо за кулисами незадолго до начала игры. Ребята были внешне спокойны.

Наша команда сформировалась два года назад. Мы все пятикурсники из одного потока, – рассказал фронтмен команды «Соседи сверху» Назар Гринчук. – Исход игры для нас не столь важен, мы хотим попробовать себя, свои силы и таланты.

Мы стали победителями КВН-фестиваля и дошли до финала. И это уже немало

– добавил капитан команды Виталий Веремчук

Из семи участников в команде «Соседей» только одна девушка – Татьяна Дегтярева, которая, очевидно, не только красива, но умна и находчива.

Победа и награда не являются нашей главной целью. Главное для нас: чтобы зрители оценили наш выход своими аплодисментами и ушли веселые и довольные

– уверена Татьяна.

Кроме команд Одесской юридической академии, за кубок мэра Одессы боролись также команды: «Богема» Академии пищевых технологий, «3D» Университета имени И.И.Мечникова, «Сборная им. Брамса» Политехнического университета и смешанная команда двух вузов – ОНУ и Академии строительства и архитектуры – «Козырные дамы».

Зрительские симпатии были на стороне сборной команды Национального университета «Одесская юридическая академия» «Однако, здравствуйте».

Команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» «Соседи сверху» ставит перед собой новую задачу – войти в «Лигу смеха». В конце января будущие юристы отправляются на Чемпионат Украины по юмору в Киев.