Подавляющее большинство одесситов крайне негативно относятся к грядущему подорожанию проезда в городских маршрутках

Согласно опросу, проводимому ИА «048», почти три четверти горожан (74,9%) считают, что такое решение об увеличении стоимости проезда – это просто издевательство над людьми. Особенно, при нынешнем уровне обслуживания.

17,9% респондентов в принципе согласны с подорожанием проезда, но только при условии существенного улучшения сервиса.

А с тем, что семь гривен за «поездку в раздолбанной маршрутке» – это реальная стоимость проезда согласны только 7,2% опрошенных.

В общем результаты, что называется, говорят сами за себя.

Вот только на изменение тарифа такая человеческая позиция вряд ли повлияет.

Напомним, что по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, увеличение стоимости проезда в маршрутных автобусах с пяти до семи гривен ожидается уже в начале нового года.