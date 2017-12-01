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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Рано радовались!

Категория: Новости


Рано радовались!

Каждого пятого из освобожденных из плена и торжественно встреченных президентом украинских бойцов ждут… уголовные дела. За дезертирство.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника Президента Юрия Бирюкова, «… все службы, ведомства и группы волне осознавали, что не все освобожденные «героические герои». Если конкретно, то у четырнадцати из семидесяти трех вернувшихся есть уголовное производство по самовольному оставлению части».

Что же касается того, почему в таком случае их вместе с остальными так помпезно и торжественно встречал Президент Украины, то по словам Юрия Бирюкова, это сделано «из сугубо гуманных соображений».

Добавим, что, как выяснилось, обещанная материальная помощь всем вернувшимся из плена на них не распространяется. По крайней мере, до окончательного решения суда!



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