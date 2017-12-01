В Одессе снова искали бомбу

На сей раз – в торговом центре «Сады Победы».

По сообщению ГУНП, накануне около 20 часов тридцати минут по линии «102» поступило сообщение о том, что в помещении торгового центра заложено взрывное устройство.

На место срочно прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. Из здания было эвакуировано более семисот человек.

Как и следовало ожидать, в ходе проверки всех помещений и прилегающей территории никакого взрывного устройства не обнаружено.

По факту очередного случая телефонного терроризма начато уголовное производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Правда, как свидетельствует практика, шансы на то, что виновник будет найден и привлечен к ответственности, мизерны.