Сотрудники городских травмпунктов и больниц отметят Новый Год на рабочих местах

В случае травмирования в ходе Новогодних праздников получить медицинскую помощь можно во всех травмпунктах города.

Они расположены по адресам:

ГКБ№3 – Лидерсовский бульвар, 11;

Поликлиника №1 – Улица Болгарская, 38;

ГКБ№11 – улица Академика Воробьева, 5;

Поликлиника №29 – Проспект Добровольского, 100.

Неотложную стоматологическую помощь можно получить в профильных поликлиниках №3 (Люстдорфская дорога, 86 «а») и №5 (улица Заболотного, 27)

Городские больничные стационары будут работать в обычном круглосуточном режиме.