Сотрудники городских травмпунктов и больниц отметят Новый Год на рабочих местах

Автор: Александр Михайлов «Слово»
В случае травмирования в ходе Новогодних праздников получить медицинскую помощь можно во всех травмпунктах города.
Они расположены по адресам:
ГКБ№3 – Лидерсовский бульвар, 11;
Поликлиника №1 – Улица Болгарская, 38;
ГКБ№11 – улица Академика Воробьева, 5;
Поликлиника №29 – Проспект Добровольского, 100.
Неотложную стоматологическую помощь можно получить в профильных поликлиниках №3 (Люстдорфская дорога, 86 «а») и №5 (улица Заболотного, 27)
Городские больничные стационары будут работать в обычном круглосуточном режиме.