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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

2017 год был сложным, но результативным

Категория: Новости


2017 год был сложным, но результативным

Такое убеждение высказал в соцсетях губернатор Максим Степанов.

Так, по его словам, «…в 2017 году мы отремонтировали и построили двести пятьдесят четыре километра дорог, а поступления за счет перевыполнения таможенных платежей возросли в 5,5 раз. Кроме того, Одесская область в этом году стала рекордсменом по стране по росту промышленного производства».

Глава региона выразил благодарность своей команде, которая «…несмотря на то, что в начале года в областной администрации царил хаос, совместными усилиями смогли добиться неплохих показателей!»



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