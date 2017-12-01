2017 год был сложным, но результативным

Такое убеждение высказал в соцсетях губернатор Максим Степанов.

Так, по его словам, «…в 2017 году мы отремонтировали и построили двести пятьдесят четыре километра дорог, а поступления за счет перевыполнения таможенных платежей возросли в 5,5 раз. Кроме того, Одесская область в этом году стала рекордсменом по стране по росту промышленного производства».

Глава региона выразил благодарность своей команде, которая «…несмотря на то, что в начале года в областной администрации царил хаос, совместными усилиями смогли добиться неплохих показателей!»