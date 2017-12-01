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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Более трех десятков новобранцев-полицейских накануне Нового Года принесли присягу на верность народу Украины

Категория: Новости


Более трех десятков новобранцев-полицейских накануне Нового Года принесли присягу на верность народу Украины

Торжественная церемония прошла в центре Патрульной полиции на улице Королева.

Среди новобранцев двадцать пять мужчин и шесть женщин. Все прошли четырехмесячные курсы и успешно сдали экзамены.

Как отметил руководитель одесской Патрульной полиции Юрий Рыбак, все они уже сегодня выйдут на патрулирование одесских улиц.

Отметим, что кадровый голод в Патрульной полиции хоть и несколько притупился за уходящий год, но не исчез. Так, по словам Юрия Рыбака, в ведомстве остается еще около ста свободных вакансий.



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