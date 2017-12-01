Их «ответка» нашему Президенту

В ходе обмена пленными власти самопровозглашенных «ЛДНР» отказались выдать трех украинских военнослужащих, которые были первоначально внесены в обменные списки.

По информации из соцсетей Украины, в их числе двое спецназовцев - Сергей Глондар и Александр Кориньков, а также танкист Богдан Матюшенко, которые содержатся в печально известной Макеевской колонии.

На вопрос, почему такое произошло, представитель Президента на переговорах об обмене пленными Ирина Геращенко выразила мнение, что это «ФСБшные штучки». А родственники пленных считают, что «…их задержали, чтобы в последствие обменять на кого-то особо ценного!»

Однако, по мнению ряда экспертов, в том, что украинские бойцы остались за решеткой. Виноват… президент Украины Петр Порошенко.

Ибо этот неожиданный поступок, на самом деле вполне естественная реакция на поступок украинского Президента, который буквально в последний момент решил не передавать семь человек, граждан России, включенных в обменные списки с украинской стороны. В том числе, фигуранта по делу «2 мая» Евгения Мефёдова.

Как следует из просочившейся в СМИ информации, Глава государства решил менять российских граждан, находящихся в заключении в Украине исключительно на украинцев, которые находятся в сугубо российских тюрьмах.

Так стоит ли удивляться, что в ответ на такую «смену приоритетов» сопредельная сторона внесла определенные коррективы и в свои обменные списки?

Сколько еще теперь времени предстоит провести в застенках украинским бойцам, остается только догадываться.

Представитель Президента Ирина Геращенко обещала, что переговоры о дальнейших обменах возобновятся уже в начале следующего года. Но, как свидетельствует практика, эти переговоры и всевозможные согласования могут растянуться на многие месяцы.

А ведь все это время эти украинские военнослужащие могли бы быть дома! Если бы нынешние власти Украины буквально в процессе обмена не нарушили свои обязательства.